João Carlos, o taxista que perdeu a vida no acidente com micro-ônibus da Secretaria de Saúde

Saiba quem era a vítima fatal do acidente com micro-ônibus da Prefeitura de Alegrete.

Na última terça-feira, dia 21 de novembro de 2023, uma tragédia abalou amigos e familiares do alegretense, único que não sobreviveu no acidente. Um micro-ônibus da Secretaria de Saúde, de Alegrete, a caminho de Ijuí com pacientes e acompanhantes, tombou na Rodovia 377, próximo à Nova Tecla. O acidente deixou 13 passageiros feridos, enquanto João Carlos Alves Saldanha, de 58 anos, perdeu a vida no local.

João, conhecido por mais de duas décadas como taxista auxiliar nos pontos da Igreja Matriz e no Quiosque da Rodoviária de Alegrete, teve sua vida ceifada de maneira trágica nesse acidente. Sua existência, marcada por uma simplicidade digna, refletia um coração cheio de ternura e um profundo amor pelos animais.

Apesar de não ter filhos (humanos), João era apaixonado pelos dois gatos e os três cachorros. Sua união estável de 22 anos foi oficializada recentemente na quarta edição do casamento coletivo, acrescentando um novo capítulo à história de um homem que será lembrado pelos que o amavam. Sua partida deixa boas lembranças e saudades nos corações que compartilharam a jornada da vida ao seu lado.

“Disse a irmã Alice: ‘meu irmão era uma pessoa maravilhosa e sempre estava junto com as irmãs, principalmente.