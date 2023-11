Alegretense é campeão catarinense Sub-17 pelo Criciúma

O segundo jogo ocorreu na tarde desta terça-feira (21/11), no estádio Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis. A competição é organizada pela Federação Catarinense de Futebol (FCF).

O Campeonato Catarinense Sub-15 da Série A 2023 teve início em abril e contou com 78 jogos. Avaí e Criciúma fizeram melhores campanhas na fase inicial e asseguraram presença na decisão da disputa estadual.

O alegretense, Riquelme Garcia, foi um dos destaques da equipe durante a competição. Filho de Priscilla Garcia e Roger da Rosa, o atacante está há dois anos no “Tigre” e vem desempenhando muito bem seu futebol nas categorias da equipe catarinense.

Os familiariares foram de surpresa para assistir a grande final do campeonato, a ideia foi reencontrar o filho e incentiva-lo no jogo mais importante do ano.”Acompanhamos ele sempre, dessa vez, fomos sem avisar, foi ótimo e voltamos com o título de Criciúma”, disse a mãe.