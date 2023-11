Vídeos mostram avião que caiu no interior sendo consumido pelo fogo e o resgate do piloto

Na manhã de quinta-feira, 23, a redação do PAT recebeu vídeos relacionados ao acidente envolvendo uma aeronave da empresa Itagro Aviação Agrícola. Nos vídeos, é possivel ver as chamas consumindo a aeronave e a remoção do piloto. O acidente resultou em ferimentos em um homem de 58 anos, piloto da aeronave, cujo nome não foi divulgado.

Furto de cachorro também tem em Alegrete

O avião agrícola caiu em uma área de mata fechada no Rincão de São Miguel, no interior de Alegrete. O piloto, após o acidente, foi resgatado, por populares e Bombeiros, além disso, na sequência, foi conduzido pela ambulância dos Bombeiros ao hospital. A operação de resgate foi desafiadora devido à dificuldade de acesso à área, mas foi conduzida com sucesso. O homem, encontrado com suspeita de múltiplas fraturas, foi prontamente transportado para a Santa Casa de Alegrete, com a participação dos soldados Quadros e Tavares.

Mauran, a professora, mãe e líder comunitária que vai deixar saudade na Cohab Restinga

A reportagem do PAT procurou o proprietário da empresa Itagro Aviação Agrícola para obter mais informações sobre o acidente. Até o momento, não houve retorno por parte da empresa. O espaço permanece aberto para futuras atualizações. Detalhes específicos sobre o modelo da aeronave envolvida e as causas da queda não foram informadas.

O piloto permanece hospitalizado, mas não foram divulgadas mais informações sobre o seu estado de saúde. A situação continua sendo acompanhada e qualquer desenvolvimento subsequente será reportado.