João Silveira, o ginete alegretense que está montando em Jesús Maria na Argentina

Ele diz que é muita emoção diante da grandeza do evento com os melhores neste esporte da Argentina, Uruguai e Brasil. Ele iniciou a montar na última sexta- feira(5), quando conseguiu ficar em 9º lugar. No sábado melhorou o desempenho e ficou em 7º. Na noite de segunda-feira(8) ele montou novamente na modalidade, mas até o fechamento desta postagem não havia saído o resultado. Mas diz que o imporntante é pontuar para a delegação brasileira.

A esposa Lidiara Franklin Felipeto Silveira o acompanha e diz da emoção do marido em estar em Jesús Maria. Ele está entre os cinco brasileiros que estão em Jesús Maria em 2024. A partir das 18h de ontem iniciaran as montarias e se estenderam até tarde da noite, para um palco lotado de espectadores, comentou Lidiara.

O ginete diz que não é fácil, mas segue firme e hoje monta de novo. – Se conseguir ficar entre os 10 está bom, porque o nível é muito alto e meu sonho de estar aqui já recompensa todo este esforço, destaca. Ele se impressinou com a estrutura do local e diz que mesmo sendo sua estreia em Jesús Maria está traquilo e não sentiu pressão, mesmo diante de um público de cerca de 30 mil pessoas.

-A gineteada é um esporte que não se sabe o que vai acontecer, porque o cavalo é sortedao e não temos como saber como será o desempenho, atesta. Mas a experiência, sem dúvida é indescritível, mesmo eu tendo participado de grandes eventos no Brasil”.

Já se passaram 23 anos desde que começou em rodeios, percorrendo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Argentina e Uruguai. No Brasil, teve a oportunidade de participar de todos os principais rodeios do estado, desde a Campereada Internacional até o Rodeio Internacional de Vacaria.