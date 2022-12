John Calebe e Banda vencem o FAC com a música “O Amor”

Sucesso esse que muito se deve a dobradinha entre Sesc e Prefeitura, promotores do Festival, que querem mais. O FAC será lançado na plataforma Spotify e ganhará o mundo.

A noite de domingo foi quente fora e dentro do palco, as 12 finalistas deram o seu melhor num bis que apontaria as melhores deste ano. Logo na abertura da última noite do FAC, um showzaço do músico alegretense Gui Mendes e Banda que invocou um Lulu Santos colocando a plateia para dançar.

Nelson Mendes, pai do Gui cantou e ainda recebeu uma homenagem do FAC por sua contribuição ao festival e à cultura

O menino que queria ser bombeiro realizou o sonho

Após as 12 apresentações, o grupo gaúcho Rock de Galpão, incendiou de vez a noite quente de domingo. Do rock ao blues, a banda ganhou o gosto do público que cantarolou o Canto Alegrense no melhor estilo do Rock de Galpão.

O público foi ao delírio, afinal o amor venceu. Sem trocadilho, a música O Amor, de John Calebe e Banda, foi a grande campeã do Festival Alegretense da Canção 2022.

Uma festa de todos no Largo do Centro Cultural, O músico John Calebe, também consagrado como melhor intérprete, colocou a sua Banda em primeiro lugar, que de quebra arrematou o troféu de Melhor Instrumentista com o baterista Gabriel Coelho. Em suas palavras de agradecimento, John Calebe disse que a mensagem foi passada e o amor venceu. Com seu grupo, ligado à igreja, disse emocionado que a música sai das quatro paredes do templo e vai para as ruas cantar o amor.

O segundo lugar foi para a música Chega, de Mari Padilha, que conquistou também os troféus Melhor Arranjo e a mais popular do Festival.

Homem morre em via pública no Bairro Airton Senna

O prêmio de terceiro lugar foi conquistado pela banda The Césaros, de Santa Maria, com a música Sol Azul.

Já a Melhor Letra do FAC consagrou a música Lanceiros, do grupo Rasta Rap, de Uruguaiana. Ao receberem o troféu, os integrantes do grupo, Luciano Ordai e Will Bueno, visivelmente emocionados, agradeceram a acolhida de Alegrete “que fica na história de nossas vidas. Apresentamos uma música de protesto – de consciência social – para homenagear um povo que precisa ter sua história recontada”.

Fotos: Alisson Machado