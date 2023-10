Johnny Parison lança Papillon, um livro que promete tocar o emocional dos leitores

“Esse é um momento muito importante para mim, pois esse projeto havia começado em 2018, e embora houvesse planejado lançá-lo em 2019, havia questões importantes ainda para serem harmonizadas em minha vida pessoal antes disso”, comenta Johnny.

Johnny conta que sempre foi uma pessoa muito intuitiva, ligada às questões da filosofia, espiritualidade e artes, e que mesmo durante sua infância, sempre foi reflexivo, questionador e curioso, e essas sensibilidades lhe permitiram ao longo do tempo se aprofundar nos estudos do comportamento humano e teologia, e desenvolver habilidades que lhe possibilitaram ser mentor e liderar grupos de jovens e adolescentes na igreja, além de palestrar em escolas.

O livro Papillon, do francês, borboleta, é uma coletânea de crônicas, poesias e vivências pessoais do autor, que aponta “a liberdade emocional” como um caminho indispensável para viver a plena felicidade. E nesse processo de transformação (metamorfose), uma analogia ao que a própria borboleta vivencia, o ser humano, inevitavelmente, terá de atravessar caminhos e descaminhos para chegar a completa liberdade.

“Tudo começou quando eu estava atravessando um momento muito difícil da minha vida, onde sentia-me vazio e perdido, procurando respostas, e lembro-me que numa manhã, sentado em um banco, tive um êxtase, ao contemplar uma linda borboleta que pousava no jardim. Foi um completo momento de lucidez jamais experimentado. Foi o abrir dos olhos através do poder da contemplação,” relata.

Em suma, Papillon nos ensina que:



-Não podemos encontrar a felicidade no outro, mas a encontraremos no desejo puro, verdadeiro e desinteressado em fazer o outro feliz.

-Não existe felicidade sem a tristeza.

-A felicidade é um caminho interno a ser percorrido, não uma busca frenética pelo prazer ou pela realização pessoal centrados apenas no próprio bem-estar

-Ninguém é de fato feliz enquanto é prisioneiro de emoções, desejos, sentimentos e pensamentos tóxicos.

-A liberdade, a paz e o amor moram na mesma casa da felicidade.

Johnny estava morando na França desde 2021, onde começou seus estudos na Língua Francesa e na Psicanálise.