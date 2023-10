Passageiro furta dinheiro de motorista de aplicativo durante a corrida

Share on Email

Após chegar ao local, os policiais conversaram com a vítima de 39 anos, que informou ter feito uma corrida do Centro até o Bairro Vila Nova. Durante o trajeto, ele percebeu que o passageiro estava mexendo em uma pochete onde guardava o dinheiro das corridas. Após o desembarque do passageiro, a vítima constatou a falta de R$ 150,00.

A guarnição abordou o suspeito de 24 anos, e encontrou o dinheiro com ele. Diante dos fatos, ambas as partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia para o devido registro da ocorrência. O autor do furto foi autuado em flagrante por furto simples.