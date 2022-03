Jovem de 18 anos é esfaqueda em festa na Cidade Alta

Share on Email

Uma jovem, de 18 anos, foi esfaqueada em um evento que aconteceu durante o período de Carnaval em Alegrete.

A vítima procurou a reportagem e disse que estava em uma festa que aconteceu na Cidade Alta.

Durante o evento, um amigo teria se envolvido em uma briga, no meio do salão. Ele foi retirado pelos seguranças e, uma pessoa teria solicitado que ela fosse até o lado de fora e conversasse com o amigo e evitasse outros problemas.

Quando estava saindo, a acusada a provocou e, elas entraram em vias de fato. Durante a briga, a mulher puxou um canivete e atingiu a vítima quatro vezes.

Ela ficou ferida nos braços e com escoriações pelo corpo. Assim que foi retirada da festa, os amigos perceberam que ela não parava de sangrar e foi levada à UPA para tratar os ferimentos.

A vítima disse que, depois dessa agressão, passou mais duas vezes pela acusada e sentiu-se ameaçada. Por esse motivo, iria procurar a Delegacia de Polícia de Alegrete.