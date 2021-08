Jovem de 18 anos está desaparecido desde sábado

Share on Email

Família procura por jovem desaparecido em Alegrete. Gabriel Oliveira da Costa de 18 anos tem problemas mentais- segundo registro que o pai dele fez na Delegacia de Polícia.

O homem disse que o filho saiu de casa e não retornou. Ele vestia blusão marrom, calça jeans e tênis amarelo. O jovem realiza tratamento no CAPS II e por esse motivo, os pais estão muito preocupados com o seu sumiço.

A última vez que Gabriel foi visto pelo pai foi às 16 hs de sábado(31), no bairro Nossa Senhora da Conceição.

O pai do jovem ressaltou que o menino sempre fez as suas caminhadas próximo à residência. Essa foi a primeira vez que ele saiu e desapareceu. Por esse motivo, em todos os locais possíveis, ele esteve à procura do filho, porém, sem sucesso.