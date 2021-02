Jovem de 18 anos morre afogado em Cidreira, diz Corpo de Bombeiros

Um jovem de 18 anos morreu após um afogamento no fim da tarde de segunda-feira (15), em Cidreira, no Litoral Norte, segundo o Corpo de Bombeiros. Outros três jovens que estavam com ele, moradores de Porto Alegre e Alvorada, com idades entre 15 e 19 anos, foram resgatados e levados ao Pronto-Socorro, mas não correm risco de morte.

Eles estavam a cerca de 300 metros da guarita de salva-vidas. O resgate foi feito com moto aquática e quadriciclo.

De acordo com o major Isandre Antunes, como o corpo do jovem submergiu e não retornou à superfície mais de uma hora depois, para os bombeiros foi considerada a morte.

“Diferentemente da Polícia Civil, não importa a questão da materialização do corpo. A partir do protocolo de submersão de uma hora, consta como óbito. Ate porque foi uma submersão presenciada. Quando encontrarmos, aí é uma questão policial”, explica.

Esta foi a sétima morte por afogamento no litoral gaúcho no verão de 2021, segundo dados da Operação Golfinho. Uma aconteceu no Litoral Sul e as outras seis, no Litoral Norte.

O número é 250% maior do que no mesmo período do ano anterior, quando dois óbitos foram contabilizados, sendo um no Litoral Norte e outro em águas internas de rios e lagos.