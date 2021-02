Homem é preso por furto em residência no centro da cidade

Compartilhe















Um homem de 33 anos foi preso depois de ser flagrado com objetos furtados em uma residência na região central da cidade. Contudo, devido à interdição do Presídio Estadual de Alegrete, foi feito registro simples e o indivíduo ouvido e liberado.

A vítima de 27 anos disse aos policiais que recebeu uma ligação da vizinha e foi informada que uma dupla havia entrado no pátio da residência e depois de aproximadamente 10 minutos saiu com uma bolsa. A dona da residência invadida deu falta do arreio que estava no local. Diante disso, acionou a empresa de segurança e, na companhia deles localizou o acusado, com a bolsa, no bairro Macedo. A Brigada Militar foi acionada e prendeu um dos indivíduos, já o outro conseguiu fugir.

Com o preso, havia uma bolsa e dentro os arreios. Levado à delegacia de Polícia, foi determinado registro simples e o acusado foi liberado e vai responder em liberdade. Os objetos foram restituídos à proprietária.