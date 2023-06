Jovem de 23 anos sofre tentativa de homicídio no bairro Saint Pastous

Share on Email

Um jovem foi esfaqueado quando estava chegando em casa, no bairro Saint Pastous, Zona Leste de Alegrete.

De acordo com a Brigada Militar, uma guarnição foi acionada na Santa Casa, por volta das 6h 30min de domingo(18).

A informação repassada aos policiais, foi de que um homem de 23 anos chegou no hospital com um ferimento, no abdômen, provocado por faca.

Ao ser questionado, o indivíduo relatou que teria saído de uma lancheria, no bairro Saint Pastous, e quando estava chegando em sua residência, o suspeito o chamou, diante de sua negativa o agressor se aproximou e desferiu a facada.

A vítima não soube explicar o motivo da agressão e ponderou que o suspeito fugiu na sequência. Diante da gravidade do ferimento, o homem foi encaminhado ao bloco cirúrgico e após, permaneceu internado. Foi efetuado o registro do fato na Delegacia de Polícia.