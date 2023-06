Gaúcho raiz faz versos de improviso no centro em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A cultura gaúcha em Alegrete é, incontestavelmente, marcante. Pelas ruas da cidade vemos, com frequência, os chamados gaúchos raiz.

E, independente da temperatura que faz na cidade, alguns andam sempre pilchados. Um, em especial, estava em carro lanche na Praça Getúlio Vargas, tomando uma cerveja e fazendo versos de improviso.

João Carlos Ferreira disse, de pronto, que nasceu no Mariano Pinto sub distrito de Alegrete e que ama a sua terra. Fez questão de informar que é ligado aos CTGs Sentinela do Ibicuí e Vaqueanos da Fronteira.

Ele tem 82 anos e disse que gosta de cantar e trovar. E estava fazendo uma de improviso, quando a repórter do PAT passava pelo local. Prontamente, o gaúcho parou e fez uma trova em sua homenagem.

São cenas do cotidiano de Alegrete que ainda vemos pela cidade, aqueles que, em sua essência, têm orgulho da pilcha e de dizer o quanto gostam e vivenciam a nossa cultura – preservando nas vestes um pouco da cultura de nosso estado.