Jovem de 24 anos é golpeado por facadas e abandonado cerca de 10km de Manoel Viana

Um homem de 24 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio, nesta madrugada (27) – segundo informações apuradas pelo PAT .

O fato ocorreu próximo ao trevo Embaixador, cerca de 10 km de Manoel Viana, quando a vítima estava em um veículo com um casal. No local, ocorreu um desentendimento e o jovem foi golpeado com três facadas.

Na sequência, o casal suspeito retornou para a cidade de Manoel Viana, onde todos residem, a mulher foi presa e o veículo foi apreendido pela Brigada Militar. Já o companheiro conseguiu fugir.

Abandonado na rodovia, o jovem acionou seus familiares, que prestaram socorro imediato por meio de uma ambulância de Manoel Viana. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Alegrete, onde permanece hospitalizado. Seu estado de saúde é estável, e não há risco de morte.