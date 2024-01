Jovem desaparece após entrar em açude durante festa de Réveillon em São Gabriel

Um jovem de 21 anos desapareceu após entrar em um açude durante uma festa de Reveillón em São Gabriel, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, no fim da noite de domingo (31). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o nome do jovem é Iuri Lima Mendes.

Segundo amigos do jovem, em relato aos bombeiros, o grupo estava no Espaço Villas del Marco. Eles contam que Mendes entrou no açude e não foi visto mais.

Na manhã desta segunda-feira (1º), o Corpo de Bombeiros trabalha nas buscas por Mendes.

