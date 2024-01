Carnaval, se sair, não deverá contar com a Unidos dos Canudos

A entidade conta com cinco escolas de samba: Unidos dos Canudos, Nós os Ritmistas, Imperatriz da Praça Nova, Mocidade Independente da Cidade Alta e Acadêmicos do Pôr do Sol.

No início deste ano, circula a informação de que a Unidos dos Canudos não participará do evento. A reportagem procurou a presidente Ilva Goulart, que destacou que a escola irá se manifestar nesta semana, por meio de nota, com a posição da verde e branco em relação ao Carnaval, mas não desmentiu os comentários.

Sobre o Carnaval:

A preparação para o Carnaval de 2024 enfrentou desafios, como a não conclusão dos camarotes na Avenida Inácio Campos de Menezes e questões financeiras da Assercal, gerando desmotivação e descrença. No entanto, uma parceria entre a construtora Sotrin e a Assercal trouxe otimismo recentemente.

Wado Mendonça, secretário e tesoureiro da Assercal, destacou a parceria como positiva, com a Construtora Sotrin comprometendo-se a financiar 80 mil dos 280 mil reais necessários para finalizar as obras inacabadas de dois módulos dos três na Avenida. O custo total da obra é de duzentos e oitenta mil reais, com a Sotrin contribuindo com oitenta mil e mais duas empresas confirmadas para contribuir com cinquenta mil cada. Negociações com outras duas empresas estão em andamento.

A obra consiste em três módulos de camarotes, inicialmente planejados para dois, cada um com trinta e sete camarotes. O início está previsto para 3 de janeiro de 2024, com conclusão até 10 de março. Mendonça assegurou que não há restrições do Ministério Público, e a obra foi autorizada após o acordo com a Sotrin e que o prefeito foi comunicado da parceria.