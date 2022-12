Curta metragem “Um Lobisomem na Escola” é lançado na EMEB Fernando Ferrari

O filme foi construído a partir do projeto “Luz, Câmera, Educ(Ação)!”, contemplado pelo Fundo Social do Sicredi Essência.

No filme, estudantes da escola Fernando Ferrari, desconfiam que a escola abriga um Lobisomem. Um grupo de alunos, com a ajuda de um antigo caçador de Lobisomem, partem em uma jornada por um universo fantástico para descobrir quem é o monstro e como destruí-lo. Nessa busca encontram personagens que fizeram parte da história de Alegrete, como a Professora Domingas Faraco, Mário Quintana criança, o fantasma de Maria Amorin, dentre outros. A direção do filme é de Alisson Machado com roteiro de Paulo Amaral.

Com o objetivo de ampliar as ações desenvolvidas pela Cooperativa e fortalecer o seu papel como agente de mobilização e desenvolvimento de nossa comunidade regional, o Fundo Social apoiará projetos desenvolvidos na área de abrangência da Sicredi Essência, com foco em Educação e Cultura, Saúde, Segurança e Empreendedorismo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da sociedade.

A ficha técnica traz na direção e filmagem Alisson Machado e roteiro e produção Paulo Amaral. Já o elenco é composto pelos atores:

Beatriz Garcez Almirão, Laiza Manuela Lima Diaz Oribes, Laline Aquino de Souza, Matheus Sauceda de Sauceda, Rafael Rocha de Souza, Ana Clara Melo da Silva, Antonella dos Santos Pereira, Fernando da Silva de Souza, Julia Kohls Leite, Larissa Vargas Dicheti, Luana Aquino de Souza, Maria Eduarda Rocha Goulart, Matheus Franklin dos Santos, Vicent Dotta Moreira, Huran Ribeiro Mendonça, Paula Beatriz Lima Diaz Oribes, Paulo Amaral.

O elenco convidado tem Merlen Alves, Jader Mayer da Silva, Thiago Vaucher, Ana Lúcia Vargas ,Naiana Brossard Fantineli , Bento Quintana do Amaral e Eliel Trindade Mayer da Silva.

As participações especiais são de Luciano Wieser e Wilson Rosa, o Jaguara. Maquiagem e caraterização sob o comando de Luana Rocha e Emili Dotta Vargas. A preparação de elenco está sob os cuidados de Tatiane Quintana.

A equipe diretiva da EMEB Fernando Ferrari traz as educadoras Adriana Dotta Garcez Almirão, Irene de Oliveira Rubim , Ana Luísa Antunes Rezende Tolfo.

Fotos: Alisson Machado