Ciclista que cruzou por Alegrete incentivando a doação de medula óssea é recebido pelo governador

No último dia da Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula óssea (21), no Palácio Piratini, sede do Governo do Rio Grande do Sul foi realizada uma audiência com o governador Ranolfo Vieira Jr. e a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Na oportunidade, o presidente do Instituto Pietro, Beto Albuquerque, e o policial militar do Paraná, Marcelo Borges Vieira, 51 anos, que todos os anos, durante a Semana alusiva à conscientização pela causa da medula, pedala para vida, fazendo campanha pela doação, divulgando a Lei Pietro, foi recebido no Piratini.







Este ano ele pedalou 773 KM em 6 dias, de Uruguaiana até Osório, enfrentando condições adversas com o vento frio registrado nesta semana no Estado. O ciclista que pernoitou em Alegrete na quinta-feira (15), quando foi recepcionado pelo empresário Thiago de Paula, do Sítio Mata Nativa, onde deixou a divulgação da campanha.



O ciclista promove esta ação desde 2019, quando pedalou de Foz do Iguaçu até Paranaguá. Foram 800 kms em sete dias.

Em 2020 foi de Paranaguá até Antofagasta, no Chile, percorrendo 3.108 km em 29 dias. Já em 2021 o percurso foi de Curitiba até o Chuí, pedalando 1.440 km em 10 dias.

O governador entregou ao ciclista Cabo Vieira uma placa comemorativa dos 100 anos do palácio Piratini, comemorado em 2021, e uma bandeira do Rio Grande do Sul em reconhecimento ao seu feito pela causa da doação de medula. Marcelo Vieira, chegou na quinta-feira (22), em Curitiba onde reside e fez questão de agradecer ao Portal Alegrete Tudo pela ampla divulgação da campanha e apoio recebido na cidade.

O cicloviajante foi de Porto Alegre a Curitiba de ônibus, na chegada foi visitar sua mãe, de bicicleta. Toda a aventura do ciclista foi acompanhada por um grupo de WhattsApp.

Fotos: Reprodução