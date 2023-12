Jovem é detido por furto de whisky e chicletes após evento em Alegrete

Share on Email

O episódio envolveu um jovem de 18 anos, que foi detido sob a acusação de furto de um litro de whisky e cinco unidades de Trident.

Segundo relatos de um grupo de pessoas presentes no local, o jovem, que havia trabalhado durante a noite no evento, foi flagrado por colegas enquanto subtraía os produtos e os colocava em sua mochila. A polícia, ao chegar no endereço, encontrou os itens mencionados na mochila dele. Ao ser identificado, o jovem teria afirmado que havia sido agredido pelos indivíduos que o interceptaram antes de sair e o mantiveram detido até a chegada da Brigada.

O acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia na companhia de um responsável pelo evento. O delegado de plantão, determinou um registro simples. Posteriormente, o acusado foi liberado, e a mercadoria foi restituída à vítima. Vale ressaltar que o jovem não possuía qualquer passagem pela polícia até então.