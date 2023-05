Veja como se prepara o Risoto Campeão do Festival estadual da Linguiça de Alegrete

Share on Email

E os “chefes” Luis Tâmbara e o auxiliar Joel prepararam esta iguaria da culinária gaúcha, especialmente para o PAT. Luis acostumado fazer o conhecido arroz de gringo, resolveu adaptar o prato para concorrer no Festival.- A pedido da Cristiane Tâmbara, uns 30 dias, antes, comecei a testar novos ingredientes para apresentar o risoto com linguiça. Ele usa a linguiça mista tradicional da agroindústria Tâmbara que fica no bairro Inês.

Receita

uma cebola e meia picada

dois dentes de alho

800 gramas de linguiça

meio quilo de abóbora cabutiá

meio quilo de arroz arboreo

duas colheres de requeijão

queijo parmesão

uma taça de vinho branco

caldo de legumes

Primeiro se refoga a cebola com o alho até ficarem bem desmanchados. Depois se acrescenta a linguiça sem pele e deixa fritar um pouco, sempre mexendo. Na sequência, se coloca um pouco de caldo de legumes a (a gosto), feito anteriormente, e continua mexendo. Logo, na sequência, entra 200ml de vinho branco em que se deve misturar ao que já está na panela, mexendo até evaporar o álcool. Está na hora de por o meio quilo de arroz arbóreo. Neste momento, diz o “chefe” Luis, não se pode parar de mexer. Acrescente o queijo ralado e o requeijão. Chega a hora de adicionar o purê de abóbora, o que dá cor ao risoto. mexendo até ficar pronto.

Pronto, e só servir, decorar o prato a gosto e saborear o risoto de linguiça campeão do I Festival da Linguiça Campeira da Agroindústria Tâmbara de Alegrete.