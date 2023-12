Indivíduo de alta periculosidade é preso com moto adulterada em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Ele foi abordado nas imediações do Parque Rui Ramos enquanto conduzia uma moto adulterada. Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou fugir, sendo interceptado na Avenida Alexandre Lisboa, próximo ao bairro Tancredo Neves. Durante a abordagem, os policiais constataram que a moto que ele pilotava estava adulterada, com o motor pintado de vermelho, divergindo da cor original preta. Além disso, o chassi estava parcialmente raspado, e a placa não correspondia ao modelo do veículo.

Fiscalização apreende 400 kg de peixe de estabelecimentos de Alegrete

Diante dessa constatação, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante por receptação, sem fiança. Durante o registro da ocorrência, ele permaneceu agitado e manifestou descontrole ao desacatar os policiais, chutando as grades da cela. Essa conduta evidenciou a suspeita de uso de substâncias ilícitas. A atuação eficaz da Brigada Militar foi crucial para conter a fuga do indivíduo e garantir a prisão em flagrante, ressaltando a importância do trabalho policial na preservação da ordem pública.

A despedida ao soldado Jardim foi com honras militares e muita comoção

O indivíduo, destacou o histórico marcado por cerca de 10 homicídios, cinco dos quais já foram objeto de indiciamento, segundo ele.