Consulta Popular recebeu mais de 180 mil votos para definir investimentos de 60 milhões de reais

A etapa da Consulta Popular em que os cidadãos escolhem as propostas que consideram prioritárias para sua região recebeu 185.282 votos em 2023.

O número representa um aumento de 34% em relação ao ano anterior, quando 137.764 pessoas participaram. A votação esteve aberta entre 27 de novembro e 1º de dezembro pelo portal da Consulta e, pelo segundo ano consecutivo, também foi possível votar por meio do aplicativo WhatsApp. O portal da Consulta foi o principal meio de votação (87%), seguido pelo WhatsApp (8%) e pelo aplicativo off-line (5%).

Lançada pelo governo do Estado em julho, por intermédio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), a Consulta Popular 2023 disponibilizou R$ 60 milhões para a aplicação em investimentos de propostas sugeridas pela população. O valor, R$ 5 milhões superior à edição anterior, é distribuído entre as 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes).

“Em 2023, a Consulta Popular procurou estar ainda mais próxima da população. Buscamos alternativas para que todos conseguissem se expressar acerca das demandas prioritárias de sua região. O número expressivo alcançado na etapa final mostra o quanto os cidadãos estiveram comprometidos durante todo o processo”, declarou a titular da SPGG, Danielle Calazans. Os dados das votações e propostas escolhidas por região serão divulgados nos próximos dias. As propostas para as secretarias de Turismo, Assistência Social e Agricultura estiveram a disposição para votação no COREDE.

O município de Alegrete pleiteia aquisição de uma caminhonete para o serviço veterinário oficial da secretaria de agricultura. Na pasta de habitação, o projeto é “Esperança de um lar”. Recursos para o desenvolvimento na área rural, visando evitar o abandono do campo e incentivar o trabalho na região. Onde a principal demanda é visando o desenvolvimento rural.