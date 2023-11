Jovem escritor alegretense lança seu segundo livro de ficção

O jovem advogado alegretense, de 23 anos, já vai para seu segundo livro. Lucas Balejo Cardoso, depois da obra Queen’s Prata escrito em 2021, agora já está com o livro Queen’s Arkana sequência do primeiro. As obras misturam fantasia e ficção. O segundo trabalho do autor será lançado no próximo mês de dezembro.

Advogado e escritor Lucas Ballejo Cardoso

Sempre com muito foco e gosto pelo estudo e leitura, Lucas passou em Direito aos 17 anos e cursou a faculdade com bolsa integral, conta a mãe Nanda Ballejo. Ele ainda integra o projeto de incentivo à leituta que vai às escolas incentivar outros jovens a leitura. O advogado escritor alegretense pretende compilar os melhores contos e desenhos de estudantes de escolas de Alegrete e, também fazer um livro com esta produção.