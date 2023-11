Procuradoria da Mulher da Câmara verifica situação de maus-tratos a duas idosas de Alegrete

Share on Email

A Procuradoria da Mulher da Câmara foi acionada com a denuncia de maus-tratos de duas idosas de Alegrete. Em post na página da Vereadora Dileusa Alves, que integra a Procuradoria, foi registrado o caso de uma idosa, do bairro Ibirapuitã, que estava desorientada. Ela foi conduzida ao Hospital Militar para consulta e o caso será encaminhado ao Ministério Público. Outro caso de idosa com problemas, foi registrado na Rua Waldemar Masson quando foi chamada a chamada Brigada Militar que a levou à DP para registro.

A Vereadora Dileusa Alves informa que os casos foram encaminhados ao Ministério Público que vai investigar esses casos.

A Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores recebe denuncia de maus tratos em mulheres de todas as idades e encaminnha aos orgãos competentes.