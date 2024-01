Jovem evangelista que prega a palavra de Deus e o altruísmo

Seu compromisso vai além dos muros da igreja, alcançando praças, ruas, casas, instituições e até mesmo o Presídio Estadual de Alegrete.

Natural de Alegrete, Felipe Fernandes iniciou sua jornada como um jovem garoto da vila, que desde cedo sonhava em se tornar jogador de futebol. Aos 13 anos, integrou o elenco do Flamenguinho e, aos 16 anos, teve a oportunidade de jogar em São Paulo pela equipe do Céu Aberto. Durante sua temporada na capital paulista, ele teve contato com um mundo diferente, onde foi exposto a influências negativas, como as drogas.

Após passar por momentos difíceis e de luta, Felipe chegou a um ponto crítico em sua vida. Ao ser internado pela terceira vez, foi direto para a UTI e recebeu um diagnóstico desolador dos médicos. Eles disseram que, se ele não parasse de usar drogas, não havia mais esperança para ele. Essas palavras marcaram profundamente o coração do jovem, que se questionou sobre o rumo que estava dando à sua vida.

A partir desse momento, Felipe sentiu uma transformação acontecer em sua vida. Aos 24 anos, ele começou a frequentar a igreja, dedicando-se ao estudo da palavra e, há mais de três anos e oito meses, conseguiu se libertar das drogas. Ele credita essa mudança ao Pastor José Estigarribias, que se tornou uma referência para ele.

A busca constante em seguir os ensinamentos da Bíblia levou Felipe a estudar, pesquisar e se aprofundar nos conhecimentos religiosos. Sua paixão pela palavra de Deus o levou a estabelecer um ministério próprio. Atualmente, ele prega na Igreja Assembleia de Deus.

Com determinação, o evangelista Felipe Fernandes tem sido uma fonte de inspiração para muitos. Sua história de superação e transformação serve como um exemplo vivo de que é possível encontrar a salvação e mudar de vida. Seu trabalho incansável em prol dos outros, levando a palavra de Deus e realizando atos de bondade e solidariedade, tem impactado positivamente a comunidade alegretense e além.

Felipe Fernandes é um verdadeiro exemplo de altruísmo e dedicação, mostrando que, por meio do amor e da fé, é possível fazer a diferença na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Sua história lembra que, independentemente do passado, sempre há a possibilidade de recomeçar e seguir um caminho de luz e esperança.