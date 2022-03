Jovem morre após ser atingida com golpes de canivete em Cacequi

Share on Email

Uma jovem de 22 anos identificada como Bianca Ribeiro Martins, 22 anos, morreu no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) neste domingo(27), após dar entrada com perfurações na região do tórax causadas por um canivete.

A vítima e mais duas pessoas ficaram feridas após se envolverem em uma briga em uma casa noturna de Cacequi durante a madrugada.

A suspeita de ser a autora da agressão está foragida e segundo informações seria moradora da cidade de São Francisco de Assis.

A motivação do crime será investigada pela Polícia Civil. O estado de saúde das outras vítimas não foi informado.

Fonte: BEI Notícias