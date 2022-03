Ainda não pode trafegar na Avenida Integração

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete informa que o trânsito para veículos ainda não está liberado na avenida da Integração, no arroio Regalado. O local ainda está em processo de obras, após a pavimentação e revitalização, as equipes ainda estão finalizando pintura e sinalização da via de 2,5 quilômetros.

Infelizmente, diversos veículos e motoristas, inclusive de ônibus, estão desrespeitando a interdição e trafegando pelo local sem autorização, correndo risco de sofrer e causar acidentes.

A prefeitura solicita a compreensão e colaboração de todos para que a avenida possa ser liberada e usufruída por toda a população.

A Guarda Municipal estará fiscalizando o local e multando motoristas que desrespeitem as recomendações.