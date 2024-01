Jovem morre em colisão frontal entre carro e caminhão na RS-129

Um jovem de 23 anos morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na noite de quarta-feira (17), na RS-129, em São Domingos do Sul, no norte do RS. A vítima era o motorista do carro. A colisão ocorreu no km 171 da rodovia, por volta das 22h30min.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima conduzia um GM Astra, sentido Casca-São Domingos do Sul, quando bateu de frente com o caminhão, que trafegava no sentido contrário. O jovem morreu no local.

Ainda segundo o CRBM, o choque ocorreu em um trecho de curva. Chovia no momento do acidente.

O motorista do caminhão não se feriu. O condutor foi submetido ao teste do etilômetro que deu negativo. Ambos estavam sozinhos nos veículos.

Fonte: GZH – MAICON PARIZOTTO