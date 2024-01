Matteus e Anny esclarecem suas intenções na casa: amizade sim, romance não

Em conversa com Davi, a sister confirmou que gosta de Matteus, mas não conseguirá manter um relacionamento dentro do programa: “Eu estou tão focada que não consigo enxergar outra coisa”, confessou Anny, que conversou com o brother para que não crie expectativa. “Deixei muito certo para ele que não vai rolar”, disse ela, que passou a noite dançando com o alegretense.

“Se fosse em outra oportunidade com certeza queria ficar com ela, é um mulherão, coisa mais linda, gente boa… Só que não é o momento, se um dia tiver que acontecer, vai acontecer”, acrescenta. Matteus ainda destaca que as brincadeiras deles são recíprocas.

Horas depois, eles foram para o quarto conversar sobre a relação, enquanto a festa ainda rolava na casa. A sister mencionou o diálogo que teve com Davi, em que falou sobre seus planos dentro do jogo.

Matteus concordou em manter a amizade com a sister e sugeriu evitar certos comportamentos íntimos caso ela não se sinta à vontade, mas Anny avaliou que seria complicado ter uma nova troca entre eles, já que construíram um vínculo forte e natural de amizade no programa.

Eu acho que o nosso relacionamento de amizade, por mais recente que seja, é bom para mim. Eu me sinto bem. Mas se tu não se sente desconfortável, eu paro”, disse Matteus. “O que a gente tem, eu acho que é muito difícil voltar ao que era porque foi natural”, justificou Anny. “Só que tem que jogar limpo e falar a verdade”, seguiu o brother, que não pretende tirar o foco da sister: “É bom que tu falou, eu fico na minha”.