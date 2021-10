Share on Email

Depois de 30 anos em atividades em Alegrete, a Justiça do Trabalho ganha uma nova sede, um marco histórico para esta área do Direito com atuação em Alegrete.

A nova sede será entregue oficialmente no próximo dia 8, porém já está em atividades internas. O local amplo e funcional é um ganho a todos os que trabalham com essa área de Direito.

Mesmo na pandemia, a Vara de Alegrete foi um das mais céleres do estado com mais de 90% de resolução dos processos em atividades on-line, inclusive as audiências.

Juíza fala sobre nova sede e andamento de processos trabalhistas

Junto com os advogados Nara Leite e Newton Souza, a Juíza Titular Fabiana Gallon conversou sobre a nova sede e as atividades de sua jurisdição.