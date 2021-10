Motociclista bate na lateral de carro na rótula do Centro Social Urbano

Ela foi levada à UPA pelo Samu. A idosa não apresentava ferimentos visíveis, porém, segundo os policiais, estava um pouco desorientada.

O relato do condutor do Celta, aos PMs, foi que ele trafegava na Avenida República Riograndense e iria acessar a Avenida Tiaraju. Na rótula, teria feito a parada obrigatória e quando foi sair a motociclista que estava na preferencial, fez uma manobra como se fosse seguir na contramão da via, em direção a Avenida República Riograndense, momento em que bateu na lateral do carro.

A mulher, de 70 anos, que pilotava a moto Biz é habilitada. O motorista de 59 anos que dirigia o carro, acionou o Samu e a Brigada Militar. Até o momento em que a reportagem esteve no local, não havia o relato da motociclista sobre o ocorrido.

A Brigada Militar e o Samu atenderam a ocorrência.