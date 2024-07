Julho inicia com a previsão de ser o mês mais frio do ano em Alegrete

Alegrete entrou no mês de julho com a madrugada mais fria do ano. O recorde ocorreu próximo às 5h desta segunda-feira, quando o termômetro próximo a ponte Borges de Medeiros, registrou – 1ºC. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um dia antes disso, no domingo, a mínima registrada na 3ª Capital Farroupilha era de 3 graus.

O mês de junho encerrou com 164mm de chuva em Alegrete. A média mensal é de 133mm para o período. Para julho, a média mensal de chuva é de 126 mm na cidade.

De acordo com MetSul, o inverno, caracterizado pelo clima seco, ainda pode ter aumento de chuvas. O inverno começou para valer. Julho promete ser o mês mais frio de 2024. De acordo com MetSul, um dos principais geradores de informação meteorológica do Conesul, a frente fria chegou em dose dupla depois de uma sequência de temperaturas “muito acima da média”, como ocorreu em junho.

O panorama para o Sul neste sétimo mês do ano é de mais chuvas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Centro-Sul do Paraná. Ventos fortes e queda de granizo devem complementar o clima na região. Apesar disso, a região deve ter entrada de umidade maior do que o comum. Na região da Serra Gaúcha, a expectativa é receber 60 milímetros de água a mais do que a média esperada.

O mês é o segundo do denominado inverno climático que é compreendido pelo trimestre dos meses de junho, julho e agosto. Por isso, julho é o mês central da estação inverno e, como efeito, historicamente costuma registrar ondas de frio.

O frio prossegue. Embora com mínimas mais altas, a tendência é de outro começo de dia gelado nesta terça-feira onde a máxima sobe um pouco (19ºC). Ao longo da semana as mínimas variam entre 4ºC e 13ºC. O próximo fim de semana promete ser gélido em Alegrete, com a máxima não passando dos 10ºC no sábado (06).