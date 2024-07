Pré-candidatos à Câmara de Vereadores começam inundar redes sociais com fotos

Ainda não houve as convenções partidárias para definir quem serão os candidatos a Prefeito e vereador na próxima eleição em Alegrete. Mas nas redes sociais os pré candidatos (as) a vereadores (as) já começam a postar fotos dizendo os objetivos de suas postagens. Assim, acreditam que os eleitores vão conhecendo os possíveis candidatos de cada partido podendo analisar com tempo para melhor escolher em quem votar em outubro de 2024.

É importante lembrar que cada partido poderá ter 16 candidatos(as) a vereador, sendo que desse total cinco devem ser mulheres. No total, poderão concorrer esse ano a uma das 15 vagas de vereador, aqui em Alegrete, mais de 100 candidatos.

É importante que cada eleitor pesquise e analise cada um dos candidatos a vereador, que depois de eleito terá um mandato de quatro anos no poder Legislativo Municipal que vota projetos e indica ações para à comunidade nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, promoção social, dentre outras.