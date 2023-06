Junho violeta é o mês da prevenção à violência contra idosos

Neste mês, em várias partes do mundo, destaca-se a ação “Junho Violeta”, uma iniciativa reconhecida pela ONU que busca promover a conscientização e combater a violência contra a pessoa idosa.

Em Alegrete, o Sesc, em parceria com o Conselho Municipal do Idoso e o 1º Departamento de Polícia do Alegrete, está promovendo palestras com o objetivo fazer com que as pessoas atentem para esse assunto, além de esclarecer os tipos de violência existentes e informar sobre como denunciar casos de violência contra idosos.

A primeira palestra aconteceu neste Dia D da campanha, em 15 de junho, ministrada pela delegada da 1ª DP de Alegrete, Fernanda Graebin Mendonça. O evento ocorreu no Centro Cultural, localizado na Praça Oswaldo Aranha, 100, às 15h. Durante a palestra, foram abordados os tipos de violências contra as pessoas idosas e como elas são classificadas.

A segunda palestra acontecerá no dia 20 de junho, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, situada na Rua Waldemar Masson, 85. A palestrante será a presidente do Conselho Municipal do Idoso, Vilma Pimentel, e o evento também terá início às 15h. Nesta noite, serão discutidos o papel das políticas públicas no combate às violências contra os idosos.

Ambas as palestras são abertas à comunidade e buscam informar e conscientizar as pessoas sobre a importância de combater a violência contra a pessoa idosa. Para mais informações sobre as ações do “Junho Violeta”, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (55) 3422-2129 ou pelo WhatsApp (55) 99162-7383.