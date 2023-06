Produtores recebem bônus financeiro pela produção de leite em Alegrete

Nos últimos dias, todos integrantes do grupo receberam uma visita da equipe da CAAL, quando foi entregue um cheque simbólico e informações de interesse dos produtores de leite. Os valores foram depositados em conta corrente de cada beneficiado. No município de Alegrete, CCGL e CAAL trabalham com objetivo de oferecer o melhor à cadeia produtiva do leite, tanto no município como na região.

O leite produzido pelos associados da Cooperativa Agroindustrial Alegrete Ltda que integram o programa é beneficiado em Cruz Alta, pela Cooperativa Central Gaúcha Ltda. (CCGL).

Foto: CAAL