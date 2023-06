Agência Sicredi Alegrete Centro apresenta a nova gerente

Soraia Polanczyk Correa passou a integrar o time da agência Centro desde abril.

Soraia tem 19 de experiência do mercado financeiro e tem uma visão ampla do negócio.

Na Sicredi já foi gerente pessoa jurídica, assessora de negócios e gerente nas agências de Rosário do Sul, Santana do Livramento e Uruguaiana e agora em Alegrete vai administrar uma agência com mais de 11 mil associados e 21 colaboradores.

Como você acredita que o cooperativismo impulsiona a economia local? A instituição foi a primeira cooperativa de crédito do município e historicamente parceira da população local. Estudos da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), encomendados pelo Sicredi em 2020, mostram que o cooperativismo incrementa o Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos municípios em 5,6%, cria 6,2% mais vagas de trabalho formal e aumenta o número de estabelecimentos comerciais em 15,7%, estimulando, portanto, o empreendedorismo local. Meu objetivo é construir junto com as entidades locais e buscar maior proximidade para que as soluções financeiras da Sicredi possam promover a prosperidade da população e desenvolvimento econômico do município, de uma forma simples, próxima e ativa.

O Sicredi atua na nossa região há mais de 43 anos e notamos que vem ampliado a atuação. Você pode nos falar mais sobre isso:

Percebo que a comunidade está muito aberta ao novo e o Sicredi se conecta muito com essa realidade. Somos especialistas em prestar assessoria financeira para a vida das pessoas, e queremos ampliar nosso papel enquanto consultores e, também, incentivar a inovação.

Ampliamos as oportunidades para que cada vez mais pessoas façam parte da Sicredi, movimentem seus recursos com a gente. Desde 2021, construímos o posicionamento da isenção de taxas, associados e novos associados não pagam nada pelo Pix, anuidade do cartão e manutenção de conta. Com isso, mais pessoais tem acesso aos benefícios do cooperativismo de crédito, que tem como destaque, taxas mais justas e abaixo do mercado e distribuição de resultados.

Queremos também dar mais visibilidade para nossos programas sociais: Fundo Social, União Faz a Vida, Educação Financeira e aumentar nossa participação na comunidade, especialmente no âmbito de educação e empreendedorismo que são importantes alavancas para a sociedade prosperar.