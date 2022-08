Justiça concede à Prefeitura de Porto Alegre cuidados de cão machucado após acidente e agressão

A Justiça acolheu o requerimento do Ministério Público (MP) para que o cão Renatinho, que teve a pata machucada após acidente e agressão, fique temporariamente aos cuidados do Gabinete da Causa Animal da Prefeitura de Porto Alegre, com restrição à adoção enquanto não finalizado o processo. A solicitação do MP foi feita na quinta-feira (17).

Em julho, o animal caiu do carro do tutor e machucou a pata. A cena foi gravada por uma testemunha e gerou comoção nas redes sociais. O cão cai de uma caminhonete, após, ele é recolocado na carroceria com tapas do tutor. Chegou a ser expedido pela Justiça alvará que permitiu a devolução do animal à esposa do homem indiciado por maus-tratos.

O g1 tenta contato com a defesa do tutor e, até a última atualização desta reportagem, não havia obtido retorno.

“Ocorre que a remessa do inquérito policial trouxe informações novas, especialmente imagens, que apontam para a necessidade de cautela e recomendam a mudança de rumo acerca do destino provisório do animal. Trata-se de vídeo onde se vê situação que sugere agressão ao animal já ferido pelo atropelamento”, explica o promotor de Justiça do Meio Ambiente de Porto Alegre, Alexandre Sikinowski Saltz, responsável pelo pedido.

Em relação ao processo criminal, a Justiça informou que foi expedido na quinta-feira mandado de busca e apreensão do cão e, até a tarde desta sexta-feira (19), aguarda cumprimento.

O suposto agressor foi indiciado pela autoridade policial e agora cabe ao MP oferecer, ou não, proposta de Acordo de Não Persecução Penal para, após, decidir se oferece ou não denúncia.

