Justiça Eleitoral disponibiliza atendimento pela Internet

Todos os serviços disponibilizados pela Justiça Eleitoral, como emissão do primeiro título, regularização, revisão do cadastro e mudança de endereço, podem ser realizados virtualmente pela plataforma JE Digital, o que vai facilitar o atendimento para o fechamento do Cadastro Eleitoral, que neste ano será em 04 de maio.



No site do TRE-RS (www.tre-rs.jus.br), no menu de Serviço ao Eleitor, basta clicar em Atendimento para acessar a plataforma de atendimento virtual do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, o JE Digital.



Nessa plataforma, a eleitora ou o eleitor podem obter, de onde estiverem, todos os serviços

disponibilizados nos cartórios eleitorais, como por exemplo:

fazer o primeiro título;

transferir a inscrição eleitoral para outro Município;

alterar dados pessoais;

tirar certidões e imprimir o título de casa – em Serviços ao eleitorado/Título de eleitor/Imprimir meu título de eleitor.



Cabe destacar que a coleta biométrica permanece suspensa, como medida de prevenção

ao contágio pelo Covid-19. Se o título de eleitor estiver regular, será possível votar mesmo que não

tenha sido feito coleta biométrica.



A pessoa que não conseguir solucionar seu problema de forma virtual, poderá ainda agendar o atendimento presencial, sem a necessidade de enfrentar fila. O agendamento pode ser realizado no site JE Digital, por meio de ligação telefônica para o número 148, ou ainda pelo telefone do Cartório, 3422 1635.



Em caso de dúvida, na própria página dos serviços online, é possível conversar com um dos atendentes da Justiça Eleitoral, clicando na opção “Preciso de ajuda”.