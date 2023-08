Justiça Eleitoral faz feriado nesta sexta-feira

Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul suspenderá atendimento em comemoração ao feriado em 11 de agosto de 2023

Neste 11 de agosto de 2023, sexta-feira, o Cartório da 005ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul informa que não haverá atendimento ao público devido à celebração do feriado nacional que comemora o Dia da Criação dos Cursos Jurídicos e o Dia do Advogado. A decisão de suspender o expediente segue o disposto na Lei nº 5.010/66, e está em conformidade com a Portaria TRE-RS P nº 1488, datada de 23 de novembro de 2022.

O feriado do Dia da Criação dos Cursos Jurídicos e Dia do Advogado é uma data de grande relevância para a comunidade jurídica e para o sistema de justiça brasileiro como um todo. Este feriado é uma homenagem à criação dos primeiros cursos de Direito no Brasil e ao reconhecimento da atuação essencial dos advogados na defesa da justiça e na promoção dos direitos dos cidadãos.

O atendimento ao público será retomado normalmente a partir do dia 14 de agosto de 2023, segunda-feira, das 12h às 19h.