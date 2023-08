Obras de pavimentação seguem na ERS/566

A ERS/ 566 que liga Alegrete a Itaqui, num total de 93 Km, de acordo com informações DAER, segue com as obras de pavimentação da rodovia. No total, segundo o engenherio Paulo Meister, que responde pela regional do Departamento, já são 35km pavimentado e o trabalho avançou 4 km adiante da ponte do Inhanduí.

A pavimentação dessa rodovia é uma luta de muitos anos de produtores que precisam dessa estrada para se deslocar ao interior do Município para escoar a safra e, também ir ou vir a Itaqui ou Maçambará, cuja mobilidade se dá pela passagem de veículos pela balsa do Mariano Pinto. Elaine Londero, que integra a AMMAI, associação que luta por melhorias naquela região do Município destaca que é importante as obras continuarem, porque tem muitos produtores que precisam desta rodovia, atesta.