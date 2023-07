Emílio Zuñeda é primeiro lugar na Mostra Científica em Uruguaiana

Na última sexta-feira(14), foi realizada a etapa regional da 1º Mostra Científica das Escolas Estaduais em Uruguaiana. O Colégio Emílio Zuñeda, foi representando a cidade de Alegrete e obteve bons resultados garantindo medalhas em duas modalidades.

O evento aconteceu na Escola Dom Hermeto em Uruguaiana e contou com a inscrição de mais de 40 projetos de cinco municípios da região.

O Colégio Estadual Cívico Militar Oswaldo Aranha, conquistou o terceiro lugar na categoria Ensino fundamental com a apresentação do projeto “Resíduos Sólidos Domésticos”. A direção da Escola, ficou muito feliz com os resultados obtidos na cidade vizinha e, salienta a dedicação dos alunos frente à elaboração do trabalho.

Ainda na categoria Ensino Fundamental, o Colégio Estadual Emílio Zuñeda brilhou conquistando o primeiro lugar com o projeto “Pllugging movimento para a sustentabilidade”.

Na modalidade Ensino Médio, o Emílio Zuñeda garantiu o primeiro lugar com o projeto “Tapete Mágico”. O trabalho consistia em adequar formas corretas de englobar os três pilares base da feira: sustentabilidade e tecnologia para transformar.

Com as conquistas, as Escolas alegretenses foram encaminhadas à fase Estadual em Esteio, onde irão apresentar os projetos a professores e avaliadores do Centro do Estado.