IFFAR abre vagas para cursos integrados ao ensino médio

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Instituto Federal Farroupilha publicou o edital de abertura edital de abertura do Processo Seletivo dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio para ingresso de estudantes no primeiro semestre de 2024.

Os cursos técnicos integrados são voltados para quem concluiu ou está concluindo o Ensino Fundamental. São aqueles em que o estudante faz o ensino médio e o curso técnico no IFFar, ao mesmo tempo.

As inscrições devem ser realizadas até 10 de setembro, através de preenchimento de formulário e envio de documentação – www.ingresso.iffarroupilha.edu.br. As instruções completas sobre como se inscrever estão disponíveis no Edital nº 296/2022, que rege a seleção e é de leitura obrigatória a todos os participantes.

A seleção será por prova objetiva, a ser realizada no dia 08 de outubro (domingo), das 14 às 18 horas. Os conteúdos programáticos estão disponíveis no Anexo VII do edital.

O processo seletivo conta com reserva de vagas, sendo:

60% das vagas são destinadas a alunos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas e que tenham renda per capita inferior a 1,5 salários-mínimos. Dentro desse percentual, ainda há reserva para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas;

das vagas são destinadas a alunos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas e que tenham renda per capita inferior a 1,5 salários-mínimos. Dentro desse percentual, ainda há reserva para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas; 5% são destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD) e que não tenham cursado o ensino fundamental em escolas públicas;

são destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD) e que não tenham cursado o ensino fundamental em escolas públicas; 35%das vagas são destinadas à ampla concorrência.

Os candidatos autodeclarados pretos ou pardos inscritos nas cotas correspondentes deverão passar por processo de heteroidentificação, com datas estipuladas no cronograma da seleção. Mais informações sobre a reserva de vagas e o processo de heteroidentificação estão disponíveis na página do processo seletivo.

Campus Alegrete

Técnico em Agropecuária: 120 vagas – 3,5 anos

Técnico em Informática: 60 vagas – 3 anos

Técnico em Química: 40 vagas – 3 anos

Todas as informações estão disponíveis na página do Processo Seletivo: www.ingresso.iffarroupilha.edu.br/.