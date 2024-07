Justiça suspende pedido de cassação do Prefeito de Alegrete

Share on Email

A denúncia sobre o não pagamento das incorporações a servidores da Prefeitura, aprovada em dezembro de 2023, foi realizada pelo vereador Éder Fioravante (PDT) e aprovada na Câmara para que se iniciasse o processo contra o Prefeito. Fioravante informa que o Prefeito pediu a suspensão até que seja intimado pessoalmente. A intimação foi feita pelo sistema da Câmara, segundo o denunciante.

Nesse caso, deve ser seguido o rito de notificação/citação exigido pelo Decreto-Lei Federal 201/67.

A solicitação do processo contra o Prefeito veio após votação na Câmara de Vereadores e foi suspensa pela Justiça devido a irregularidades no pedido de intimação. A intimação pessoal ao chefe do Executivo deve ocorrer em breve.

A Comissão Processante é formada por Firmínia Soares (Fuca) – PDT, Fátima Marchezan – Progressista e João Leivas – MDB.