Justiça condena homem que planejou emboscada e feriu a tiros menor de 17 anos

O Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Alegrete, Rafael Echevarria Borba, em decisão proferida no último dia 28/3, condenou o réu Maycon Mello dos Santos Soares a 15 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado. Ele respondeu pelos crimes de roubo seguido de lesão corporal grave, por motivo fútil e emboscada, e corrupção de menores. Além da prisão, visando à reparação por dano moral, o réu terá que pagar multa de 10 salários mínimos.

O julgamento foi iniciado como sessão de júri, no entanto o Conselho de Sentença entendeu que o caso não se tratava de crime contra a vida (tentativa de homicídio). Com a desclassificação, o Juiz proferiu a sentença reconhecendo que se tratou de crime contra o patrimônio.

“Os jurados reconheceram a participação do réu nos fatos, contudo, não reconheceram que o réu tinha dolo de matar”, destacou o magistrado na sentença.

Sobre o crime

O crime aconteceu na madrugada do dia 17/2/23, nas proximidades da Avenida Poço das Bombas, em Alegrete. Conforme denúncia do Ministério Público, Maycon e um adolescente articularam uma emboscada contra a vítima de 17 anos. A dupla teria convidado a vítima para sair com o pretexto de comprar cigarros. Deslocaram-se em via pública, até chegar a um boliche que estava fechado. Na oportunidade, frente ao incentivo de Maycon, o adolescente sacou a arma de fogo e atirou contra a vítima acertando a região abdominal, cervical e rosto. Na sequência, Maycon e seu comparsa fugiram do local levando o celular da vítima. Apesar de atingida em áreas letais, a vítima foi socorrida e encaminhada para hospital da cidade. A motivação, segundo a acusação, foi em decorrência de desavenças relacionadas ao tráfico e dívidas de drogas.