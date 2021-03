Kellen Duarte, defensora da causa animal e de iniciativas sociais, não resistiu à Covid

Compartilhe















Um final de tarde triste e com mais perdas em decorrência da Covid-19. Entre elas, a esposa do vereador Jaime Duarte. Kellen Aurélio Duarte de 32 anos estava internada há mais de uma semana na UTI Covis-19 e não resistia às complicações da doença. Ela era muito atuante em causas sociais, principalmente, em questões relacionadas à causa animal. Ao lado do esposo, desenvolveu muitas atividades em prol de famílias em vulnerabilidade e resgatou muitos animais em situação de maus-tratos.

Membro da Igreja da Graça, Kellen era obreira e professora. Também cursava Assistência Social pela Unopar. Durante períodos de enchentes e de datas comemorativas, Kellen sempre desenvolveu ações para ajudar famílias que precisavam de auxílio ou fazia campanhas para doações de alimentos ou brinquedos. Ao lado do esposo, também, esteve à frente por muitos anos da empresa, distribuidora de água, Planeta Água.

Nas redes sociais, a comoção é muito grande pela perda dessa alegretense que sempre foi muito guerreira e não media esforços para ajudar o próximo. “Perdi minha metade! Mas Deus não perdeu o controle de nada” – descreveu o vereador. Eles estavam casados há 17 anos. Muito emocionado, vereador Jaime disse que 51% do que ele conquistou na vida foi pela luta da esposa que bravamente sempre esteve ao seu lado.

As últimas homenagens a Kellen serão realizadas através da Funerária Paraíso. O sepultamento será na manhã de terça-feira com horário a ser confirmado – sem velório.

