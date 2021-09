Share on Email

Conforme informações dos Bombeiros, a guarnição foi acionada devido as chamas que estavam na parte traseira do veículo, no motor.

O condutor disse, aos Bombeiros, que ao perceber o fogo parou a Kombi. Devido a ação rápida dos militares as chamas não se propagaram o que evitou a destruição do veículo. Os danos ficaram na parte do motor.

Não há informações sobre a causa do incêndio. A Guarda Municipal também esteve no local e auxiliou no trânsito.

