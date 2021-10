A Kuaty’s Marmitas oferece aos seus clientes uma alimentação saudável com sabor e tempero caseiro, sob medida, com praticidade, economia e procedência e entrega gratuita em toda a cidade.

E, para comemorar o aniversário de dois anos da Kuaty’s Marmitas a empresária Vanessa Safons de Castro e sua equipe prepararam um mimo todo especial.

Kuaty’s Marmitas comemora dois anos de um jeito todo especial



Quer ganhar um rodízio para duas pessoas na Choperia e Pizzaria Saporito?

Em comemoração ao aniversário de 2 anos do Kuaty’s Marmitas.

Para concorrer você precisa:





Curtir o post oficial; (No Instagram)

Comentar no post oficial da promoção, citando três amigas(os) diferentes.

Seguir os perfis: @Kuatysmarmitas e @choperiapizzaria.saporito no Instagram;

Compartilhar o post oficial nos stories e marcar os perfis do @kuatys e @choperiapizzaria.saporito.

Regulamento:

Não ter perfil privado;



As pessoas que marcarem nos comentários perfis empresariais e/ou de marcas, personalidades ou fakes (falsos) não terão sua participação validada;

É possível marcar mais de três amigos em comentários diferentes. Contanto que todos os perfis sejam de diferentes pessoas;

Somente serão válidos os comentários no post oficial da promoção;

Podem participar pessoas que estejam no perímetro urbano de Alegrete-RS e maiores de 18 anos;

Serão válidos os comentários postados até as 14h30min do dia 14/10/2021 e o resultado será divulgado em uma publicação e em Stories no Instagram @kuatys no dia 14/10/2021, às 18horas;

Para participar, é necessário seguir as regras descritas acima.

Após seguir todos os passos, você estará concorrendo ao rodízio na Choperia e Pizzaria Saporito.

O sorteio vale-se do Instagram como plataforma de mídia, não tendo vínculo algum com esta rede social. Ao Instagram não cabe responsabilidade alguma.

A equipe do Kuaty’s entrará em contato com o perfil ganhador através de uma mensagem direta no Instagram. É de responsabilidade do ganhador responder para a entrega da premiação.

Clientes fixos já estão automaticamente inclusos no sorteio.

Os participantes declaram ter lido e estarem de acordo com o presente regulamento do concurso e de suas condições.

Aproveite e participe!

A Família Kuaty’s Marmitas aproveita para agradecer a confiança dos seus clientes e esperam continuar oferecendo um cardápio de qualidade e sabor com atendimento personalizado.

Kuaty’s Marmitas – sua aliada na correria do dia-a-dia!

Contato: (55) 9 8433 3985

Whatsapp: (55) 9 9726 5218

Redes sociais:

Facebook: Kuaty’s Marmitas

Instagram: @kuatys