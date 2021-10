Alegrete avança na vacinação e já atinge metade da população com a 2ª dose

A 3ª Capital Farroupilha é a cidade mais avançada no esquema vacinal entre os municípios que integram a 10ª CRS.

Os dados colhidos na 10ª Coordenaria Regional de Saúde no último dia 30, atestam que a cidade de Alegrete com uma população de 73.589 já vacinou 57.004 (77,50%) com a dose um, e 37.166 (50,50%) com esquema vacinal completo. O município já recebeu 101.174 doses e aplicou 92.230, conforme levantamento feito pela coordenadoria no último dia 30.

Entre as 11 cidades da regional, Alegrete é a terceira que mais vacinou em primeira dose. Santa Margarida do Sul já atingiu 104,40 % de seus habitantes e está com 76,60% com esquema completo. O município de Maçambará atingiu a metade da população com as duas doses e cerca de 78,70% dos habitantes já receberam a primeira imunização.

A secretária municipal de saúde de Alegrete Haraceli Fontoura, avalia que o trabalho não poderia ser a melhor, tendo em vista que a medida que as vacinas chegam até o município através da 10ª coordenadoria, são imediatamente distribuídas e aplicadas através das unidades de saúde.

“A população de um modo geral também aderiu bem a campanha de vacinação visto que esta não parou. Quanto maior o percentual de vacinados menor serão os reflexos que a Covid causará, isso se comprova mediante o baixo volume de novas infecções, e utilização do sistema de saúde”, destacou a secretária.

Haraceli complementa elogiando o trabalho dos profissionais. “Temos equipes engajadas na campanha de vacina e isso é um fator essencial no avanço do esquema vacinal no município”, elogiou a profissional.

De acordo com a secretária o município tem uma população vacinável estimada em 72.269 habitantes, o que elevaria os percentuais. Com a 1ª dose Alegrete alcança 78,9 (57.006), e com o esquema vacinal completo atinge 51,4%, ou seja, 37.172 habitantes da população vacinável.

Num comparativo entre a cidade mais populosa que compõe a 10ª, a cidade de Alegrete se destaca no avanço do esquema de vacinação contra Covid-19. Uruguaiana com 126.970 habitantes atingiu 65,30% com a primeira dose e 41,40% com esquema completo.

A 10ª CRS abrange 11 municípios da região. Até o dia 30, a regional havia vacinado 74,07 da população geral com a primeira dose e atingido o percentual de 48,72% com a 2ª dose.

Para a coordenadora adjunta da 10ª CRS Andreia Carneiro, a avaliação do trabalho é uma das melhores. “Uma equipe excelente, profissionais capacitados e comprometidos, que não medem esforços para a construção de uma saúde pública humana”, destacou.

A profissional ressalta que todos contribuem de forma igualitária para que o processo seja conduzido com a maior brevidade, inclusive com a participação ativa de todas as SMS que segundo ela estão sempre firmes no compromisso que é de fazer com que a vacina chegue no braço das pessoas.

