Ladrão é ferido pelo proprietário ao invadir residência para roubar

Indivíduo, de 32 anos, foi surpreendido pelo proprietário de uma construção ao entrar no local para furtar. Com uma extensa ficha pelo mesmo crime, o acusado sofreu lesões após investir contra a vítima com uma faca.

O fato aconteceu nesta madrugada(15), no bairro Jardim Planalto. Segundo registro policial, o proprietário de uma casa que está em construção(desabitada), já tinha sido vítima de furto outras vezes e decidiu ficar à noite no local. Por volta das 2h, dois homens entraram na construção e se depararam com o proprietário. Um deles fugiu e o outro, armado com uma faca, investiu contra a vítima que, para se defender o agrediu com uma facão. O ladrão saiu para rua, mas caiu em frente à casa. O dono da construção acionou a Brigada Militar e o Samu em razão dos ferimentos.

A vítima é um militar do Exército da reserva e não se feriu. O acusado ficou com um ferimento na perna(joelho) e na mão direita. O registro foi realizado na Delegacia de Policia.