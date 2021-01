Ladrão, ousado, entra em residência e rouba com família dormindo

Compartilhe















Um morador do bairro Nilo Soares Gonçalves acordou no momento em que ladrão estava saindo de sua residência. Ele não conseguiu identificar o indivíduo que conseguiu furtar o botijão de gás. Também foram levados alimentos: arroz, carne e macarrão. O que impressionou a vítima foi a ousadia do ladrão que entrou na casa com ele e a família dormindo. Segundo registro policial, o proprietário da residência acordou por volta das 4h e percebeu que o cachorro estava muito bravo.

No primeiro momento, imaginou que poderia ser um gato, mas ao verificar pela janela viu que o cão parecia estar com receio de alguém. A vítima foi em direção à porta dos fundos e se deparou com a mesma aberta, mas o ladrão deve ter percebido o movimento e fugiu, sem que ele pudesse visualizá-lo. Além dos produtos furtados, o indivíduo também fez as necessidades fisiológicas, defecou, na área, próximo à entrada da porta.